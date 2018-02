Berlin: Jetzt werden schon Obdachlose beklaut (Video)

Viel ist es nicht was Henry und seine drei Freunde besitzen. Alle leben seit Jahren auf der Straße und verdienen sich etwas Geld mit Flaschensammeln. Seit einigen Monaten müssen sie allerdings nicht mehr unter freiem Himmel schlafen. Jetzt wurden sie allerdings beklaut.

Der Verein Little-Home hat jedem von ihnen einen kleinen Wohncontainer aus Holz geschenkt. Diese vier etwa 3qm großen Hütten stehen nun unter einer Autobahnbrücke in Berlin. Alles was sie haben ist etwas Kleidung und ein paar Lebensmittel. Doch das war Grund genug für einen oder mehrere Einbrecher die Scheiben dreier Häuschen einzuschlagen und die Freunde zu bestehlen. Und das am hellen Tage.

RT Deutsch besuchte den Ort des Geschehens und ließ sich von Henry die unglaubliche Geschichte erzählen. Von einem Einbruch bei Leuten, die eigentlich nichts haben.