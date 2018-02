"Schlüsselministerien verschenkt": Kritik an Angela Merkel wächst in der CDU

Quelle: Reuters Angela Merkel hat aus der Sicht vieler in der CDU schlecht verhandelt. Scharfe Kritik an der Parteichefin kommt vor allem aus dem Wirtschaftsflügel und von jüngeren CDU-Politikern.

Die Aufteilung der Ministerien in der neuen Großen Koalition sorgt auch in der CDU für Unmut. Einige sprechen sogar von einer "Demütigung". Die Kritik an Angela Merkel wird schärfer. Einige fordern, die Partei möge sich auf die Zeit nach Merkel vorbereiten.