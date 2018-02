In Regensburg entbrennt Diskussion um Bau einer Moschee

Quelle: Reuters

Ein Mann betet in der Şehitlik-Moschee in Berlin, die 2005 ebenfalls vom Islam-Verband Ditib fertig errichtet wurde. Die Moschee in Regensburg soll bis März 2019 gebaut werden. Das Minarett soll 21 Meter hoch werden, aber kein Muezzin wird von dort aus zum Freitagsgebet rufen.