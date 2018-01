Deutsche Waffen für den Jemen: Die Gewinne Rheinmetalls im Jemen-Krieg

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch (Symbolbild). Wie das ARD-Magazin "Die Story im Ersten" berichtete, umgingen deutsche Rüstungsexporte Verbote durch Tochterfirmen im Ausland. Ein Standort dafür ist die Joint-Venture zwischen einem Staatskonzern und Rheinmetall in Südafrika.

Mit dem Sondierungspapier der Union und SPD soll alles besser werden und "keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese am Jemen-Krieg beteiligt sind". Es geht um Tornado-Kampfjets, Bomben und Raketen, die aus deutscher Produktion nach Saudi-Arabien und in den Jemen-Krieg gingen.