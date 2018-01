Skandal um JVA Plötzensee: Vorerst kein Rücktritt von Berlins Justizsenator Behrendt [Video]

Neun Häftlinge sind innerhalb weniger Tage aus der JVA Plötzensee geflohen. Vier aus dem geschlossenen und fünf aus dem offenen Vollzug. Trotzdem lehnt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) einen Rücktritt ab. Dieser Gedanke "bewegt mich derzeit nicht", sagte Behrendt am Mittwoch bei einem Besuch der JVA.

Die Opposition hatte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) für die Pannen verantwortlich gemacht und ihn zum Rücktritt aufgefordert. "Berlin kann sich keinen justizpolitischen Dilettanten im Senat leisten", erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, am Dienstag. Behrendt müsse gehen.

Auch aus den Reihen der rot-rot-grünen Landesregierung kam Kritik am Senator auf. "Ausbrüche in 5 Tagen aus 1 Berliner Knast. Rekord. Wer will nochmal, wer hat noch nicht?", twitterte der SPD-Abgeordnete Joschka Langenbrinck am Sonntagabend und betonte: "Das wäre eigentlich ein Rücktrittsgrund für einen Justizsenator."

Behrendt will jetzt eine externe Kommission einsetzen um die näheren Umstände zu ermitteln.