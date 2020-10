Bundesgesundheitsminister Jens Spahn positiv auf Corona getestet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist am Mittwochnachmittag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte Spahns Sprecher Hanno Kautz in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben. Mehr Informationen in Kürze.

Bislang hätten sich beim Minister nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter aus seinem Ministerium. Alle seine Kontaktpersonen würden derzeit informiert-