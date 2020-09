Corona-Test: Massenandrang vor Arztpraxis in Berlin – Anwohner beunruhigt (Video)

Auch in Berlin steigen die Corona-Zahlen mit sichtbaren Folgen an. Vor der Arztpraxis von Dr. Sibylle Katzenstein in Neukölln bilden sich lange Schlangen, weil dort ein Test ohne Termin möglich ist.

Mehr zum Thema - 100 Tage Corona-Warn-App: Top oder Flop? Es kommen Patienten mit Symptomen, aber auch solche, die für eine Reise oder ihr Büro ein negatives Testergebnis brauchen. Die Anwohner sind angesichts der langen Schlangen verunsichert. Die Ärztin plädiert dafür, mehr zu Hause testen zu lassen.