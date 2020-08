Alarm an Berliner Schule löst Polizeieinsatz aus: Ursache unklar

Seit dem Vormittag befindet sich die Berliner Polizei in einem Großeinsatz an einer Berliner Schule. Die Lage hat sich mittlerweile beruhigt. Jedoch bleibt der Grund für den Einsatz bislang unklar.

Am Berliner Max-Taut-Oberstufenzentrum im Stadtteil Rummelsburg wurde am heutigen Freitag um kurz nach 10 Uhr Alarm ausgelöst. Dies teilte die Polizei auf ihrem Twitterkanal mit. Nach Berichten mehrerer Medien sperrte die Polizei daraufhin das gesamte Gelände großräumig ab. Schüler und Lehrer wurden per Lautsprecher aufgefordert, in den Räumen zu bleiben und sich ruhig zu verhalten.

Währenddessen durchsuchte ein Spezialkommando alle Klassenräume. Dabei sei "nichts Verdächtiges" festgestellt worden. Kurz nach 12 Uhr gab es eine erste Entwarnung, der Einsatz dauert jedoch zur Stunde noch an. Auch die Feuerwehr ist mit 25 Personen im Einsatz, um mögliche Verletzte zu versorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es jedoch keine Verletzten, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Statement der Feuerwehr vor der Max-Taut-Schule. Es gebe keine verletzten Personen. pic.twitter.com/cXzKNoW6Gh — Felicia Klinger (@FeliciaKlinger_) August 28, 2020

In den sozialen Medien wird seither über die Ursache für den großen Polizeieinsatz spekuliert. Der Verdacht eines Amoklaufs steht im Raum. Im Moment geht die Polizei jedoch eher von einem Fehlalarm aus.