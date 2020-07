Nord Stream 2: Bürgermeister auf Rügen drohen US-Sanktionen (Video)

Frank Kracht, Bürgermeister von Sassnitz auf der Ostsee- und vorwiegend Urlauberinsel Rügen, drohen möglicherweise US-Sanktionen. In seinen Verantwortungsbereich fällt auch der Hafen Mukran, und da liegen die Schiffe für den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2. Die USA wollen deren Fertigstellung verhindern und drehen deshalb an der Sanktionsschraube. Weit mehr als hundert Unternehmen sind möglicherweise von den US-Sanktionen betroffen – und nun eben auch der Bürgermeister von Sassnitz.

Auf die Frage, ob er Verständnis für das Vorgehen der USA, des größten deutschen Verbündeten, zeigen kann, hat der vorpommersche Lokalpolitiker eine klare Antwort:

Kracht erklärt, dass am 15. Juli das US-Außenministerium bekannt gegeben habe, die Verschärfung der Sanktionen sei nun in Kraft getreten. Zwar habe die Gemeinde noch keine offizielle Benachrichtigung erhalten, aber die Gefahr sei dennoch ernst zu nehmen.

Der Bürgermeister beschuldigt die USA, mit ihren Maßnahmen gegen Nord Stream 2 das Völkerrecht zu brechen. Auch dazu findet der Bürgermeister klare Worte:

Europa ist souverän. Ich glaube nicht, dass wir uns in Europa so eine Einmischung in Wirtschaftsdingen gefallen lassen sollten.