LIVE: "Black Lives Matter"-Protest in Berlin

Quelle: www.globallookpress.com Auch am Samstag, den 27. Juni findet in Berlin erneut eine Demonstration der sogenannten "Black Lives Matter"-Bewegung statt.

Folge uns auf

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis und wochenlangen Protesten in der ganzen Welt findet in Berlin am Samstag, den 27. Juni ebenfalls eine Demonstration der sogenannten "Black Lives Matter"-Bewegung statt.

Bereits am 6. Juni nahmen schätzungsweise 15.000 Demonstranten an einer Anti-Rassismus-Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz teil.