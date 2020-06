Seehofer stellt doch keine Anzeige gegen "taz"-Mitarbeiterin

Horst Seehofer nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer im Innenministerium in Berlin, Deutschland, am 24. Juni 2020.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will nun doch keine Anzeige gegen die taz-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah wegen eines polizeikritischen Textes stellen. Das teilte das Bundesinnenministerium in einer Pressemitteilung mit. Stattdessen will der Bundesinnenminister die Chefredaktion der Zeitung im Ministerium empfangen, um "mit ihr den Artikel und seine Wirkung zu besprechen".

Seehofer hatte am Sonntagabend angekündigt, gegen die Autorin der Tageszeitung juristisch vorzugehen, die vergangene Woche eine polizeikritische Kolumne geschrieben hatte. In der Kolumne schrieb Yaghoobifarah, dass im Falle einer Abschaffung der Polizei die Beamten auf dem Müll entsorgt werden müssten, weil alles andere gesellschaftspolitisch zu gefährlich sei.

Presseerklärung von BM #Seehofer zu der Kolumne „All cops are berufsunfähig“👇🏻 pic.twitter.com/8UKTsSY0eT — Steve Alter (@BMISprecher) June 25, 2020

Polizeigewerkschaften und große Teile der Politik kritisierten den Beitrag scharf. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel soll sich hinter den Kulissen in die Debatte eingeschaltet haben.

