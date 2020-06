Tönnies-Fleischfabrik als Corona-Hotspot

Quelle: www.globallookpress.com © David Inderlied / dpa Corona-Ausbruch in Tönnies-Fleischfabrik: Auf dem Gelände der Betriebs finden seit Tagen Reihenuntersuchungen mit Unterstützung der Bundeswehr statt.

Die Behörden im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen arbeiten intensiv daran, den massenhaften Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Fleischbetrieb in den Griff zu bekommen. Die Fabrik wurde für 14 Tage geschlossen. Nun werden Reihenuntersuchungen durchgeführt.

Nachdem auf einem Schlachthof der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh über 1.000 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, gingen am Samstag Soldaten der Bundeswehr zusammen mit Mitarbeitern des Gesundheitsamts von Haustür zu Haustür und nahmen Abstriche von Mitarbeitern der Fleischfabrik und ihren unmittelbaren Kontaktpersonen. Alle 6.500 Arbeiter und Manager sowie ihre Familien stehen unter Quarantäne.