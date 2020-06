93 Festnahmen und 28 verletzte Polizeibeamte nach Demos in Berlin

Infolge zahlreicher Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in vielen Ländern hat es auch in Deutschland Demonstrationen gegeben. Nach einer Aktion am Samstag in Berlin kam es zu einem Gewaltausbruch: Polizisten und Passanten wurden mit Steinen und Flaschen beworfen.