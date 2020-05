Deutschland: Flüchtlingsausgaben mit 23,1 Milliarden Euro weiter auf Rekordniveau

Quelle: AFP © Jens Schlueter

In der Nähe der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Sachsen-Anhalt hängt am 8. April 2020 in Halberstadt (Ostdeutschland) ein Verkehrsschild mit der Aufschrift "Asyl" und ein Einbahnstraßenschild.