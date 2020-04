Bauordnungsamt erteilt Nutzungsfreigabe: Eröffnung von Flughafen BER steht nichts mehr im Weg

Der Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens am 31. Oktober 2020 steht nichts mehr im Weg. Das Bauordnungsamt Dahme-Spreewald hat die Nutzungsfreigabe für das BER-Hauptterminal erteilt, das nach vierzehnjähriger Bauzeit fertiggestellt und vom TÜV Rheinland abgenommen wurde.

Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald bestätigt nach Abschluss der Bauarbeiten die Fertigstellung des Fluggastterminals (Terminal 1) am BER. Nach monatelanger Prüfung durch die Fachbehörde, der von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) als Bauherr seit 2019 eingereichten Unterlagen zur Baufertigstellung, steht nun einer Nutzung als Fluggastterminal mit der geplanten Inbetriebnahme des Flughafens BER in Schönefeld am 31. Oktober 2020 bauordnungsseitig nichts mehr im Wege.

Es freut mich sehr, dass die Großbaustelle 'Fluggastterminal' nach den jahrelangen Bauarbeiten endlich zu einem Abschluss gebracht wird und die bautechnischen Nachweise für eine betriebssichere Nutzung vorliegen", so Dahme-Spreewalds Bauordnungsbeigeordnete Heike Zettwitz in einer Pressemitteilung.

Auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sieht die Nutzungsfreigabe des Terminalgebäudes 1 als einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer verlässlichen Inbetriebnahme des BER: