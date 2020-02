Onkologe David Agus zu Gast bei Sophie&Co: Selbstkontrolle als Schlüssel zu Vorbeugung und Heilung

Biomedizinische Forschung und Spitzentechnologien verändern die Art und Weise, wie wir Krankheiten betrachten, verstehen und behandeln – auch Krebs. Der Onkologe David Agus glaubt an Prävention – sei es durch Aspirin, Vorsorgeuntersuchungen oder Gen-Tests.

Biomedizinische Forschung und Spitzentechnologien verändern die Art und Weise, wie wir Krankheiten betrachten, verstehen und behandeln. Dies gilt auch für Krebs. Sophie Schewardnadse hat mit David Agus, einem der bekanntesten Onkologen der Welt, gesprochen. Der Krebsmediziner glaubt an Aspirin, Vorsorgeuntersuchungen und Gen-Tests. Er behauptet, dass jeder Vorsorge betreiben und gesünder leben kann, indem er sein Verhalten kontrolliert. Mit den Mitteln der modernen Medizin solle jeder seinen Körper vermessen und individuelle Verhaltensweisen erarbeiten, die Krankheiten verhindern. Und Vorbeugung fängt mit überraschend kleinen Schritten an, wie tägliche Einnahme von niedrig dosiertem "Baby-Aspirin" und Verzicht auf Multivitamine, so der Forscher. Agus betreute prominente Patienten wie Steve Jobs oder Steven Spielberg.