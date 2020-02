Kultureller Höhepunkt: Veranstalter des Dresdner Semperopernballs im RT-Gespräch

Quelle: www.globallookpress.com © Sebastian Willnow/dpa

Hans-Joachim Frey, der Veranstalter des Dresdner Semperopernballs, erklärt im Interview, was die Veranstaltung so beliebt macht. Er spricht auch seine Beziehungen mit Russland und die Kontroverse um die Verleihung des Opernball-Ordens an den ägyptischen Präsidenten Sisi an.