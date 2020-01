Putin hält Rede am Holocaust-Gedenktag in Jerusalem (mit deutscher Simultanübersetzung)

Vertreter von 47 Staaten, darunter auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und der russische Präsident Wladimir Putin, nehmen am 5. Internationalen Holocaust-Forum in Israel teil. RT Deutsch sendet die Veranstaltung live mit deutscher Simultanübersetzung.

Die Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz und zum Holocaust-Gedenktag findet in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem statt. Das Motto der Gedenkveranstaltung lautet: "An den Holocaust erinnern, Antisemitismus bekämpfen".