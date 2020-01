Unliebsame Meinung: Facebook-Account nach Kommentar zu Soleimani-Mord gelöscht (Video)

Seit Jahren engagiert sich der Jurastudent Manaf Hassan zu politischen Themen. In sozialen Netzwerken äußert sich der Deutschsyrer etwa zum Krieg in Syrien oder jüngst zum Mord an dem iranischen General Qassem Soleimani durch die USA.

Hassan positioniert sich, wie er selbst betont, gegen die Ausrichtung in den Mainstream-Medien. Doch sein Kommentar auf Facebook zu Soleimani sollte sein letzter sein – die Plattform löschte seinen Account ohne jegliche Vorwarnung oder Abmahnung. Facebook nannte auch keine Gründe für die Löschung. Mehr zum Thema - Mord an Soleimani: Die Tagesschau als Erfüllungsgehilfe des US-Militärs Im Gespräch mit Maria Janssen nimmt Manaf Hassan Stellung zu den Zensurmaßnahmen.