Nach Enthüllungsbericht: Google bestreitet Beeinflussung und Manipulation der User (Video)

Ein Bericht der Enthüllungsplattform Project Veritas wirbelt viel Staub auf. Laut diesem nimmt Google über Algorithmen aktiv Einfluss auf die Ergebnisse der Suchmaschine. Ziel dieser Einflussnahme sei es etwa, die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zu verhindern.

In dem Bericht kamen ein anonymer Whistleblower und eine heimlich gefilmte Google-Managerin zu Wort. Deren Aussagen stellen für Binoy Kampmark von der Technischen Universität Melbourne keine Überraschung dar. Denn Googles Einfluss sei in vielerlei Hinsicht größer als der ganzer Staaten, und es liege in der Natur eines solchen Informationsmanagements, bestimmte Interessen zu verfolgen.