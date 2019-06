Studie: Wenige Flüchtlinge schaffen den Aufstieg im Job – Schnelles Geldverdienen hat Vorrang

Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild

Migranten finden in Deutschland laut einer aktuellen Studie zwar zunehmend den Weg in den Arbeitsmarkt, viele landen aufgrund individueller und bürokratischer Hürden jedoch in unsicheren Jobs. Schnell Geld zu verdienen, hat für viele Neuankömmlinge außerdem Priorität.