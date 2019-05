Hier wurde der Faschismus besiegt ... Warum es die Russen nach Berlin zieht (Video)

Quelle: Sputnik Die "Fahne des Sieges" wird auf dem Dach des Reichstagsgebäude gehisst (nachgestellt am 2. Mai 1945). Als Siegesfahne gilt die Fahne jener 150. Schützendivision des 79. Schützenkorps der 3. Stoßarmee der Weißrussischen Front, die den Reichstag am 1. Mai 1945 eingenommen hat.

Mittlerweile kann man auch in Berlin erleben, was den Russen und allen Bürgern der ehemaligen Sowjetunion der Tag des Sieges über Nazideutschland am 9. Mai bedeutet. Das Mahnmal-Ensemble im Treptower Park wird für sie an diesem Tag zu Herz und Seele der Stadt.