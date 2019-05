"Danke, dass du nicht Papa bist": Edeka erntet Shitstorm für Muttertagswerbung

Eine Edeka-Werbung zum Muttertag hat zu einer Vielzahl von kritischen Äußerungen und Boykott-Ankündigungen im Internet geführt. Nach einem Tag wurde das entsprechende YouTube-Video über eine halbe Million Mal aufgerufen - die meisten Kommentare sind negativ.

Der in schwarz-weiß gehaltene Werbespot zeigt Väter in Alltagssituationen mit ihren Kindern: Die Väter hören nicht zu, sehen nicht gut aus, werfen einem Kind einen Ball ins Gesicht, so dass es weinen muss, und können keinen Mixer bedienen. Eine Kinderstimme aus dem Off lobt die Vorzüge eines Elternteils. Erst in den letzten Sekunden der Werbung kommt die Mutter ins Bild, mit der Zeile: "Danke Mama, dass du nicht Papa bist."

In den Kommentaren der YouTube-Zuschauer wird der Spot als väterfeindlich und sexistisch kritisiert. Zahlreiche der Kommentatoren kündigten an, künftig nicht mehr bei Edeka einkaufen zu wollen. Viele Twitter-Nutzer schrieben, dass Väter immer "ihr Bestes versuchen" und sich durch die Werbung "persönlich verletzt fühlen".

Als Vater fühle ich mich von der Edeka Kampagne zum Muttertag persönlich verletzt. — Caspar C. Mierau (@leitmedium) 7. Mai 2019

Da angeblich Männer den Clip schlecht finden und Frauen amüsiert seien. Ich bin eine Frau und empfinde diesen Edeka Film zum Muttertag weder amüsant noch als Dank an die Mütter. Ich finde ihn miserabel. Bei sonst teilweise witziger Werbung von #Edeka — Michaela Schörcher (@schoercher) 7. Mai 2019

Dennoch gibt es auch Nutzer, die die Werbung lobten:

Die Werbung von #EDEKA zum Muttertag? Großartig umgesetzt 👏 Wer da nicht schmunzelt, ist einfach gänzlich humorlos.



Was ich beruhigend finde: Die meisten Väter in meiner Timeline finden den Spot gut ✌️ — Frank Feil (@frankfeil) 6. Mai 2019

Ich hab mir jetz auch noch den Spot von #Edeka zum Muttertag angeschaut.

Das Ende war zwar offensichtlich, aber trotzdem hatte ich durchgehend ein breites Grinsen im Gesicht. Für alle, die sich jetzt künstlich darüber aufregen: Das nennt man "Humor". Kann man im Netz nachlesen. — Niggeli (@NiggeliStream) 7. Mai 2019

Die Hamburger Edeka-Zentrale erklärte dazu: "Mit unserem Online-Film 'Wir sagen Danke' wollten wir Väter keinesfalls schlecht darstellen, sondern etwas überspitzt und auf humorvolle Art und Weise allen Müttern anlässlich des Muttertags Danke sagen."

Mehr zum Thema - Bayerischer Leberkas im Teigkrapfen löst Vegetarier-Shitstorm aus

(rt deutsch / dpa)