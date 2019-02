Alternative Medien auf dem Vormarsch #6: Jens Berger über Fakten und das Finanzsystem (Video)

RT Deutsch hat im Rahmen der Reihe "Alternativen Medien auf dem Vormarsch" fünf unabhängige Journalisten und Publizisten Fragen geschickt. In dieser Ausgabe überlassen wir dem Buchautor und Redakteur der NachDenkSeiten, Jens Berger, das Wort.

Sein Buch "Wem gehört Deutschland" ist nicht nur ein Spiegel-Bestseller, sondern eines der fachkundigsten Bücher zum Thema "Vermögensverteilung in Deutschland". Welche Kritik er am Medien-Mainstream hat und warum alternative Nachrichtenportale wie die NachDenkSeiten so wichtig sind, erklärt Jens Berger im Gespräch mit RT Deutsch.

Mehr zum Thema - Alternative Medien auf dem Vormarsch #5: Dirk Pohlmann über Filterblase und Zensur