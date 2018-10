RT-Reportage: Wunderkinder – Segen oder Fluch?

Quelle: RT Wunderkinder: Segen oder Fluch?

Erick sucht nach einem Workshop für seinen Sohn. Zuvor will er aber eine Antwort auf die philosophische Frage finden, was für ein Kind besser ist: von klein an lernen oder seine Kindheit genießen? Dafür lernt der RT-Reporter außerordentlich begabte Kinder kennen.