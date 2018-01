Interview mit dem russischen Philosophen Alexander Dugin: "Es gibt zwei Putins" [Video]

Quelle: RT Der "Boogeyman" für liberale Denker im Westen: Alexander Dugin

Alexander Dugin gilt als "Ideengeber Putins", zumindest in den westlichen Medien. Er selbst sagt, den russischen Präsidenten nicht persönlich zu kennen. Grundsätzlich darf an seinem Einfluss in die russische Politik gezweifelt werden. Doch was sagt der Philosoph und Publizist selbst dazu?