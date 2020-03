Little Big einer der Favoriten: Russlands ESC-Beitrag landet auf YouTube Riesenerfolg

Ernste Mienen, Schlaghosen und ein Refrain auf Spanisch: Das Musikvideo der russischen Punkpop-Band Little Big wurde seit dem 12. März bereits über 25 Millionen Mal auf YouTube angeklickt – so viel wie kein anderes Video der diesjährigen Künstler.

Die Band will mit ihrem Song "Uno" die Herzen des ESC-Publikums erobern. Auf YouTube ist das Video bereits ein Hit: Keinem anderen Künstler, der dieses Jahr beim Song Contest antritt, ist es bisher gelungen, innerhalb weniger Tage millionenfache Klicks zu erzielen. Die Band machte für das Video voll auf retro. Die schrägen Tanzbewegungen gingen schnell viral und wurden von zahlreichen Musikfans nachgemacht. Viele Nutzer scherzten in den Kommentaren, dass Little Big am 16. Mai ein Konzert in den Niederlanden habe und der Song Contest nur eine "Nebensache" sei.

Laut aktuellen Prognosen der Wettanbieter soll Little Big beim Song Contest den fünften Platz belegen. Favoritin ist die bulgarische Sängerin Victoria mit der traurigen Ballade "Tears Getting Sober".

In den vergangenen Jahren setzte Russland beim ESC vor allem auf Balladen. Mit dem russischen Megastar Sergei Lasarew erreichte das Land 2019 den dritten Platz. Bislang holte Russland nur einmal den Sieg, im Jahr 2008.

Der Eurovision Song Contest 2020 findet im Mai im niederländischen Rotterdam statt. Vertreter aus 41 Ländern werden teilnehmen. Für Deutschland geht der 22-jährige Ben Dolic an den Start. Die Vorbereitungen für den 65. ESC laufen trotz Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus weiter. Die Lage in den Niederlanden und in ganz Europa werde aber ständig beobachtet, hatte die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter kürzlich mitgeteilt.

