Corona-Virus: Ausschreitungen in der Ukraine gegen Heimkehrer aus Wuhan (Video)

In der Ukraine hat es landesweit Proteste und Zusammenstöße gegeben. Stein des Anstoße ist ein Flugzeug mit Menschen, die aus dem chinesischen Wuhan evakuiert wurden. Dort war der Corona-Virus zuerst ausgebrochen.

Die Demonstranten versuchten zunächst die Landung des Flugzeuges zu verhindern. Später blockierten sie Straßen, um die vermeintlich Infizierten an der Weiterfahrt zu hindern. In Poltawa wurde zur Sicherheit eine Quarantäne eingerichtet. Laut Angaben der ukrainischen Regierung ist keiner der Rückkehrer an dem Virus erkrankt. Bisher ist in der Ukraine noch kein einziger Fall bekannt.