Erdoğan droht erneut mit Öffnung der Tore für Millionen Flüchtlinge (Video)

Quelle: Reuters Recep Tayyip Erdoğan traf sich am Donnerstag mit Viktor Orbán in Budapest.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat der Türkei Unterstützung beim Wiederaufbau in Nordsyrien zugesichert. Dies sagte er dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei dessen Besuch in Budapest am Donnerstag.

Mehr zum Thema - Erdoğan: Operation in Nordsyrien wird weitergehen Erdoğan habe einen Plan für den Wiederaufbau vorgelegt, der laut Orbán neue Städte, Dörfer, Schulen und Krankenhäuser vorsehen soll. Während einer Pressekonferenz bekräftigte Erdoğan seine Drohung, die Tore für rund 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge zu öffnen, sollten sich die Türkei und die EU nicht über eine Lastenverteilung einigen.