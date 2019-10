Großbritannien: 39 Leichen in Lkw-Container entdeckt

Der Lkw soll aus Bulgarien stammen. Ein Sprecher der Polizei sagte:

Wir sind dabei, die Leichen zu identifizieren, aber das kann ein langer Prozess sein. Wir glauben, dass der Lkw aus Bulgarien kommt und am Samstag in Holyhead eingereist ist.

Aus einer Erklärung der örtlichen Polizei:

Wir wurden heute morgen, am Mittwoch, dem 23.Oktober, kurz vor 1.40 Uhr, von Kollegen des Rettungsdienstes angerufen, nachdem sie einen Lkw-Container mit Menschen im Watergate Industrial Park in der Eastern Avenue in Grays entdeckt hatten.