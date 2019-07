Verkehrsunfall mit 33 Migranten in Nordmazedonien

Quelle: AFP Verkehrsunfall mit 33 Migranten in Nordmazedonien (Symbolbild)

Auf der Flucht vor der Polizei sind bei einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn in Nordmazedonien 33 Migranten verletzt worden. Ihr Kleinbus kam am Freitag 45 Kilometer nördlich der griechischen Grenze von der Fahrbahn ab und stürzte in einen 14 Meter tiefen Graben.