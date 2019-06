"Schade, dass du damals nicht verbrannt bist" – Wie der Faschismus nach Odessa kam

Quelle: RT

Die Ausschreitungen in Odessa am 2. Mai 2014, die mit einem Blutbad endeten, sind vielfach dokumentiert – und dennoch bis heute unaufgeklärt. Der ukrainische Nationalismus verbucht den Tod von mindestens 46 Menschen als einen Sieg in einer nicht-loyalen Stadt.