Staatsbesuch in Großbritannien: Trump beleidigt öffentlich britische Politiker (Video)

Quelle: Reuters

Bei seinem Besuch in London tat US-Präsident Donald Trump die Proteste gegen ihn als Fake-News ab. Stattdessen will er enthusiastische Menschenmengen gesehen haben. Zudem provozierte er beim Treffen mit Premierministerin Theresa May fast einen diplomatischen Eklat.