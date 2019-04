Macrons Rede ans Volk: Viel Eigenlob, wenig konkretes (Video)

Quelle: Reuters © Ludovic Marin (Archivbild). Der französische Präsident Emmanuel Macron während einer Ansprache an die Nation am 10. Dezember 2018.

"Voksnähe" hört sich anders an: In einer Fernsehansprache an die Nation erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, er befinde sich auf dem richtigen Weg. Wer eine Demokratie verantwortungsvoll anführe, sei nun einmal unbeliebt.