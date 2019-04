Entwicklungsminister Müller ruft in Moskau zu Schulterschluss mit Russland auf

Quelle: AFP © Mladen Antonov Nicht nur Touristen zieht es auf den Roten Platz in Moskau. Auch Entwicklungsminister Gerd Müller besuchte zum ersten Mal die russische Hauptstadt für politische Gespräche und hofft auf eine engere Zusammenarbeit beim Klimaschutz.

Entwicklungsminister Gerd Müller hat bei politischen Gesprächen in Moskau für einen Schulterschluss mit Russland beim Klimaschutz geworben. Russland setze etwa ein starkes Zeichen, indem es nun das Klimaschutzabkommen von Paris ratifizieren so Müller am Dienstag in Moskau.