Straßenumfrage zu den Wahlen in der Ukraine: Poroschenko, Selenskij und Misstrauen

Quelle: Sputnik Straßenumfrage zu den Wahlen in der Ukraine: Poroschenko, Selenskij und Misstrauen

Am 21. April finden in der Ukraine die Präsidentschaftsstichwahlen statt. Die Kandidaten sind Petro Poroschenko und Wladimir Selenskij. RT Deutsch hat Passanten in Kiew befragt, für wen sie stimmen werden und wie der bewaffnete Konflikt im Donbass gelöst werden kann.