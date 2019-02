Amsterdam: Polizei erschießt bewaffneten Mann in Schusswechsel

Quelle: www.globallookpress.com Auch Sanitäter kamen zum Tatort aber der Bewaffnete erlag nach dem Schusswechsel seinen Verletzungen (Symbolbild).

Die niederländische Polizei erschoss am Mittwoch in Amsterdam einen Mann auf einer Straße nahe der Zentralbank. Der lokale Fernsehsender AT5 veröffentlichte Fotos von Krankenwagen am Tatort und zitierte Augenzeugen, wonach in einem Schusswechsel etwa 20 Schüsse abgefeuert wurden.