Ukraine: Umfrage zeigt Timoschenko als Spitzenreiterin im Präsidentschaftswahlkampf

Quelle: Reuters (Archivbild).

Etwa 78 Prozent der Ukrainer sind bereit, am 31. März in die Wahllokale zu gehen, so eine Umfrage des ukrainischen Instituts für Analyse und Prognose. Laut den Umfrage gilt die Politikerin Julia Timoschenko als Spitzenreiterin des aktuellen Wahlkampfes.