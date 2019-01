Ostsee: Russischer Kampfjet fängt schwedisches Aufklärungsflugzeug ab (Video)

Ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Suchoi Su-27 musste aufsteigen, um ein nicht identifizierbares Flugzeug abzufangen, das sich auf dem Weg zur russischen Grenze befand. Der potenzielle Eindringling sammelte offenbar Informationen für das schwedische Militär.

Das schwedische Spionageflugzeug vom Typ Gulfstream schaltete seinen Transponder während einer Mission über der Ostsee aus, berichtete das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag.

Ein vom Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video zeigt, wie sich ein Su-27-Abfangjäger der schwedischen Aufklärungsmaschine zwecks Identifizierung nähert und diese für einige Zeit verfolgt, bis die schwedische Maschine ihren Kurs ändert und sich wieder entfernt. Die Begegnung fand im neutralen Luftraum statt.

Dies ist nicht das erste Mal, wie das russische Militär berichtet, dass Flugzeuge anderer Nationen in der Nähe der Grenzen Russlands abgefangen werden müssen. In der vergangenen Woche berichtete das russische Verteidigungsministerium, dass russische Jets fünfmal binnen jener Woche aufsteigen mussten, um zu verhindern, dass ausländische Kampfflugzeuge mit "falschem" Kurs in den russischen Luftraum eindringen könnten.