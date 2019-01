Chronologie der Gelbwesten: Wachsender Zulauf – selbst nach der neunten Woche (Video)

Quelle: AFP © Loic Venance Gelbwesten bei ihrem Protest in Nantes am vergangenen Samstag

Neun Wochen schon halten die Proteste der Gelbwesten in Frankreich an - und der Zulauf für die Bewegung wächst. Viel hat sich in dieser Zeit im Land getan, und es dürfte weitergehen. Wir zeigen eine kurze Chronologie der Gelbwestenproteste.