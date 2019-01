Château-Thierry: Französische Kleinstadt kooperiert mit den Gelbwesten (Video)

Die Proteste der Gelbwesten in Frankreich halten an – nicht nur in der Hauptstadt Paris, sondern im ganzen Land. Auch in der Kleinstadt Château-Thierry sind die Gelbwesten aktiv. Der Bürgermeister der Gemeinde hat angekündigt, mit den Protestlern zu kooperieren.