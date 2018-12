Außenminister Polens: Frankreich ist der "kranke Mann Europas" und Polen Europas "Lichtblick"

Frankreich ist aufgrund der Unruhen durch die gelben Westen und des jüngsten Anschlags in Straßburg der neue "kranke Mann Europas". Das erklärte der polnische Außenminister während eines TV-Auftritts. Polen hingegen sei ein "Lichtblick" des Kontinents.

Die Probleme Frankreichs schaden der ganzen Region, sagte Polens Außenminister Jacek Czaputowicz am Montag dem Fernsehsender Polsat News. Er erklärte:

Frankreich ist der kranke Mann in Europa, es ist eine Bürde für Europa, während Polen ein Lichtblick ist.

Der Terroranschlag in Straßburg, bei dem fünf Menschen starben, sowie die wütenden Proteste der gelben Westen in den letzten Wochen würden beweisen, dass mit "Frankreich etwas nicht stimmt", so der Minister. Gleichzeitig sei "der Widerruf der Staatsreformen durch Präsident Macron", zu dem es durch den Druck der Demonstranten kam, auch eine "traurige" Sache.

Die Bezeichnung "der kranke Mann Europas" wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts geformt und bezog sich ursprünglich auf das Osmanische Reich, das nach dem Ersten Weltkrieg zusammenbrach.

Frankreich selbst wird nicht zum ersten Mal auf diese Art betitelt. Ende der 2000er Jahre wurde das Land in einem Bericht von Morgan Stanley bereits so bezeichnet. Außerdem stellten europäische Medien Mitte 2010 ebenfalls eine Verbindung zwischen Frankreich und diesem "Titel" her.