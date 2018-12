Macron reagiert auf "Gelbwesten"-Krise mit Steuersenkungen und Reformen

Quelle: Reuters

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach wochenlangem Schweigen endlich reagiert. In einer Ansprache an die Nation äußerte er sich zu den Demonstrationen der "Gelbwesten". Er zeigte Verständnis für ihre Wut und kündigte Reformen an.