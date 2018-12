Live-Updates aus Paris: Zusammenstöße zwischen Gelbwesten und Polizei

Demonstranten in der Nähe der Champs-Élysées in Paris, Frankreich, am 8. Dezember 2018.

Lange Zeit sah es nach einem friedlicheren Protest als vergangenen Samstag aus – auch weil die Polizei früh hart durchgriff. Doch nun nehmen die Gewaltausbrüche zwischen Gelbwesten und Polizeikräften zu. Folgen Sie den Ereignissen in Frankreich in unseren Live-Updates.

Schon zu Beginn der Gelbwesten-Demonstration hat die französische Polizei hart durchgegriffen, um Ausschreitungen in Paris wie in den Vorwochen zu verhindern. Es seien 481 Personen festgenommen worden, 211 seien in Polizeigewahrsam, sagte Frankreichs Premierminister Édouard Philippe bei einem ersten Bericht zur Lage nach einem Treffen mit dem Innenminister Christophe Castaner und Sicherheitskräften. Es sei ein "außergewöhnliches" Sicherheitskonzept in Kraft, um friedliche Demonstranten von Randalierern zu trennen.

Mehrere Tausend in gelbe Westen gekleidete Demonstranten hatten sich am Vormittag in ganz Paris versammelt. Auch im Umfeld der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées wurde wieder demonstriert. Dort setzte die Polizei am Vormittag vereinzelt Tränengas ein. Vor allem auf und rund um den berühmten Boulevard war es an den vergangenen zwei Wochenenden zu heftigen Ausschreitungen gekommen.

In der Hauptstadt waren am Samstag nach früheren Angaben des Premiers 8.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte im Einsatz. Die Polizei kontrollierte Taschen und Rucksäcke von Passanten und war mit Pferdestaffeln unterwegs. Auch gepanzerte Fahrzeuge wurden in Stellung gebracht.