Großbritannien: Beispiellose Epidemie der Gewalt (Video)

Quelle: Reuters © David Moir Ein Polizist hält ein Messer über eine Auswahl gefährlicher Waffen, die von der Polizei von Lothian und Borders in der Polizeistation von St. Leonard in Edinburgh, Schottland, beschlagnahmt wurden.

Ganze 15 Morde durch Messerangriffe in fünf Tagen. In Großbritannien ist von einer Epidemie der Gewaltverbrechen die Rede. Schon neun Jahre alte Kinder tragen Messer bei sich. Die Angriffe geschehen am helllichten Tag direkt vor Passanten und Sicherheitskameras.