Norwegen: Größtes NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges beginnt

Quelle: Reuters © Piroschka van de Wouw Symbolbild: Britische Truppen auf dem Weg nach Norwegen, Niederlande, 10. Oktober 2018.

In Norwegen hat am Donnerstag das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges begonnen. An ihm nehmen 50.000 Soldaten aus 31 Nationen mit schwerem Kriegsgerät teil. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht bezüglich des Manövers von einem fiktionalem Szenario.