"Der EU-Beschluss ist unsere Idee": AfD-Abgeordneter Petr Bystron im Gespräch (Video)

Der AfD-Parteitag am Wochenende fand vor dem Hintergrund des EU-Gipfels zur Migrationspolitik und der deutschen Koalitionskrise statt. Die AfD-Politiker fühlen sich mit ihrem Hauptwahlkampftema bestätigt. Inwieweit – da scheiden sich jedoch die Geister.

Für den AfD-Abgeordneten und Obmann im Auswärtigen Ausschuss Petr Bystron scheint das Glas bereits halbvoll zu sein. Denn auch die neue Regierung in Italien handelt in ihrer restriktiveren Migrationspolitik ganz im Geiste der AfD. In unserem Gespräch am Rande des AfD-Parteitages in Augsburg am 1. Juli fragten wir den Politiker über die alten und neuen Probleme der Außenpolitik aus der Sicht der rechts-konservativen Partei.