Alicante: Straßenumfrage zur Einquartierung von Flüchtlingen in Studentenwohnheim

Quelle: Reuters Umfrage zur Flüchtlingsaufnahme in Alicante: Solidarität ist gut, aber Studenten haben auch Rechte (Symbolbild)

RT hat Menschen im spanischen Alicante gefragt, was sie von der Unterbringung von "Aquarius"-Flüchtlingen in einem Studentenwohnheim halten. Wegen der großen Geste der Behörden in Madrid müssen die Bewohner der Studentenresidenz "La Florida" ihre Zimmer räumen.