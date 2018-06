Veranstaltung im Bundestag: Menschenrechte und Medienfreiheit in der Ukraine

Quelle: RT

Am 11. Juni wurde im Bundestag über ein Thema diskutiert, das sonst selten Anklang findet. Das Datum ist kein Zufall - es knüpft an das Normandie-Format an, erklärt uns der Organisator ukrainischer Herkunft und Mitglied der Linksfraktion Andrej Hunko.