NSA war gestern: Smartphone-App bespitzelt Fußballfans in der Kneipe

Quelle: Reuters © Javier Barbancho Ronaldo hat es verstanden: Die spanische Liga guckt und hört genau hin!

Die spanische Liga hat über ihre App Zugriff auf die Smartphone-Mikros der Fans. Während diese nichtsahnend in der Kneipe ein Spiel gucken, schaltet sich das Mikro ein. So will man Kneipenbesitzer aufspüren, die keine Pay-TV-Gebühren zahlen.